La sportiva elettrica targata Hyundai

Una elettrica sportiva, dalle linee sinuose, pronta a conquistare gli amanti della velocità. Hyundai presenta così la sua Prophecy, concept elettrico che punta a colpire al cuore gli amanti delle quattro ruote aggressive e al tempo stesso eleganti. Le linee curve riprendono il concetto di Sensuous Sportiness che rappresenta la guida del brand sudcoreano nello sviluppo dei modelli del futuro: la fanno da padrone nel design, soprattutto sulle parti laterali, mentre il posteriore ha un disegno più sobrio, che mira appunto a conferire alla Prophecy un’aria glam.

Il concept Hyundai espone la sua anima elettrica attraverso le luci pixel, ma il vero salto nel futuro riguarda i comandi. Per mettere in evidenza il sistema a guida autonoma della Prophecy, infatti, Hyundai ha eliminato il volante, sostituito da due joystick laterali, che il conducente può utilizzare non solo per svoltare a destra e sinistra, ma anche per visualizzare e impostare le diverse opzioni di guida.

