Revonte One, la bici col cambio automatico

La finlandese Revonte compie un passo in avanti nell’evoluzione tecnologica delle eBike. Lo fa con la Revonte One, bici a pedalata assistita che presenta un vero e proprio cambio automatico, proprio come quello delle auto: il sistema, denominato stepless, non prevede le classiche marce da inserire, né il cambio tradizionale. Sarà infatti la stessa bicicletta a scegliere il passo migliore per il percorso e per la pedalata del ciclista.

Non solo: per rendere personalizzabile al massimo l’esperienza in sella alla Revonte One, è possibile scegliere una specifica mappatura del “motore” della eBike attraverso una apposita app. Esteticamente, la bici finlandese assomiglia ad un modello a scatto fisso: non ci sono corone, né deragliatore. È l’intelligenza artificiale del motore a regolare la velocità scegliendo il giusto rapporto: in salita, ad esempio, un sensore di inclinazione permetterà alla Revonte One di inserire un rapporto più leggero per facilitare la pedalata. Il tutto avviene grazie al supporto di un potente propulsore da 250 W in grado di sviluppare ben 90 Nm di coppia. Abbondante l’uso dell’elettronica: il computer di bordo è dotato di collegamento Bluetooth e modulo GPS, mentre l’app che gestisce la bici è open source e può dunque essere integrata e migliorata da qualunque sviluppatore.

Tra i moduli disponibili, quello che permette di rintracciare la bici via GPS e anche di ordinare il blocco da remoto delle ruote. La vocazione “open source” della eBike finlandese è inoltre confermata anche dal fatto che la trasmissione stepless non sarà un’esclusiva Revonte One: l’azienda ha infatti concesso i diritti anche alle aziende Tunturi e Lavelle Bikes. La Revonte One dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2020.

Revonte ONE