KTM non finisce mai di stupire

Un telaio iper-leggero abbinato ad un motore potentissimo: è questo il mix su cui punta KTM cn la nuova X-Bow, supercar che la casa austriaca ha sviluppato sia in chiave stradale (la GTX) che per la pista, dovendo partecipare ai campionati GT2 e GT3. La GTX monta un motore cinque cilindri turbo da 2,5 marchiato Audi, in grado di sviluppare 600 Cv, in una struttura da 1000 kg di peso: una combinazione fatta per volare.

