Mercedes, le novità della Classe E

Da dal dopoguerra ad oggi, la Classe E ha rappresentato il centro del mondo Mercedes, ragion per cui c’era parecchia curiosità per scoprire le novità riguardanti le versioni 2020. E gli aggiornamenti della casa tedesca non deludono: la nuova Classe E presenta novità sul piano estetico e dell’assistenza alla guida, compiendo un altro passo verso il futuro. Nel design, la versione Avantgarde diventa l’elemento di base per gli esterni, con la grande stella a tre punte al centro del frontale. La versione suv All-Terrain, invece, modifica forma della mascherina e degli scudi paraurti anteriori. Alle versioni dei cerchioni si aggiungono gli Aero, che contribuiscono al risparmio di carburante.

Quanto agli interni, infine, sono stati inseriti nuovi colori e materiali, oltre a funzioni innovative: digitando nel display - governato da comandi touch - la propria statura, il sedile si adatta automaticamente al conducente nella posizione corretta di guida. Ma in fatto di tecnologia, le novità più interessanti della Classe E stanno nei sistemi di assistenza alla guida. Le nuove Mercedes sono dotate di guida parzialmente autonoma con sistema di riconoscimento hands-off capacitivo, che si disinserisce mettendo le mani sul volante.

La frenata è regolata da un sistema di assistenza attivo che funziona anche in presenza di veicoli fermi o pedoni in movimento, mentre la funzione Intelligent Drive contiene un sistema di rilevamento della velocità in grado di intervenire sul veicolo, adattando la velocità prima di curve, rotatorie, caselli, incroci a T o corsie di immissione ed uscita dall’autostrada. Ampio anche l’utilizzo della realtà aumentata per l’assistenza alla navigazione, con interazione attraverso due ampi schermi da 10,5 pollici sistemati uno accanto all’altro.

