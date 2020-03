Milano, primo passo per il treno a levitazione magnetica

L’Italia potrebbe essere uno dei primi paesi in Europa a dotarsi di una linea di trasporto a levitazione magnetica passiva. Questa prospettiva è frutto dell’accordo siglato Ferrovie Nord e Trenord da una parte e la Hyperloop Italia dall’altra: quest’ultima è la license company di Hyperloop, l’azienda di Elon Musk che sviluppa il trasporto all’interno di tubi a bassa pressione di capsule spinte da motori a levitazione magnetica. L’accordo riguarda la realizzazione di uno studio di fattibilità per la tratta Milano-Malpensa, con l’obiettivo di realizzare una linea che permetta di andare dalla stazione centrale dei treni del capoluogo milanese all’aeroporto in soli 10 minuti. Tale studio dovrà essere prodotto nei prossimi 6 mesi: in caso di esito positivo, dunque, Milano potrebbe ritrovarsi ad avere una linea di trasporto all’avanguardia, riducendo drasticamente il viaggio dei passeggeri. Ad oggi, infatti, per muoversi con una navetta da Milano a Malpensa si impiegano più di 40 minuti.

