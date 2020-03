Vector, l’elettrico versatile di Jaguar Land Rover

Anche Jaguar Land Rover spinge sul pedale dell’accelerazione svelando a Coventry il suo Project Vector, vettura che fa parte di Destination Zero, il nuovo progetto della casa britannica riguardante i veicoli “green”. Per nobilitare la presentazione del nuovo modello Jaguar ha invitato a partecipare anche il Principe Carlo: la sua presenza vuole probabilmente trasmettere un messaggio circa l’importanza che lo sviluppo di auto a zero emissioni rappresenta per l’azienda inglese.

Il Vector è un veicolo elettrico a guida autonoma, progettato per la massima versatilità. Tutti i componenti della batteria e della trasmissione, infatti, sono contenuti in un basamento piatto, in modo da rendere il veicolo adatto a svariati utilizzi. Con lo stesso fine, Vector è stato progettato con un abitacolo particolarmente ampio, adatto sia all’uso privato che pubblico per la mobilità in città. Lungo quattro metri, Vector si presenta dunque come una vettura che potrà essere utilizzata come auto familiare o taxi, ma anche per il trasporto merci. Il tutto, eliminando l’impatto sull’ambiente e contribuendo ad una maggiore sicurezza del traffico stradale attraverso la guida autonoma.

“Project Vector dimostra come Jaguar Land Rover sia un leader nell'innovazione tesa a rendere la società più sana e sicura, e l'ambiente più pulito - ha dichiarato Ralf Speth, Chief Executive Officer di Jaguar Land Rover - Per questo progetto lavoriamo con le menti più brillanti del mondo accademico, della catena di approvvigionamenti e dei servizi digitali per creare sistemi di mobilità connessa e integrata”. Dopo il lancio del concept, Jaguar si sta preparando ai test su strada a Coventry che verranno avviati entro la fine del prossimo anno.

