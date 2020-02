Usa, sì al pod che consegna la spesa 

Un furgoncino a guida autonoma per consegnare la spesa casa per casa. È Nuro R2, vettura progettata da due ex dipendenti di Google, Jiajun Zhu e Dave Ferguson, che dopo aver iniziato a girare per le strade dell’Arizona arriverà ora su quelle di tutti gli Stati Uniti.

Lo stato dell’Ovest è stato il primo ad autorizzare l’R2, ma ora è arrivato i via libera anche della National Highway Traffic Safety Administration, l’ente che sovrintende alla circolazione stradale in tutti gli Usa. La vettura è un pod elettrico a guida autonoma che viaggia a bassa velocità - non supera i 40 km/h -, ha dimensioni ridotte, essendo più stretto di un’auto, e che dà sempre precedenza all’incolumità delle persone in caso di incidente.

Sono stati questi dettagli a convincere l’NHTSA, che ha autorizzato l’R2 dopo un periodo di due anni di test, svolti attraverso la partnership che Nuro ha stretto con la catena di supermercati Kroger.

Nuro R2