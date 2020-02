Tata lavora ad un’elettrica super low cost

Il colosso Tata è pronto a lanciare la sua sfida ai grandi marchi internazionali nel settore dell’elettrico. La filosofia è quella che contraddistingue l’azienda indiana da tempo, ovvero produrre modelli a basso costo, che possano raggiungere il maggior numero possibile di acquirenti. Un’idea che Tata, però, non è riuscita ad applicare al mercato europeo nel settore automotive tradizionale: la Nano, vettura super low cost venduta in Asia al prezzo di 1.500 dollari, non è mai arrivata in Europa a causa di motivi di omologazione.

Per l’elettrico Tata ha in mente qualcosa di leggermente diverso, un piano che si esplichi attraverso vetture che costino poco, ma che siano anche ambiziose. Un esempio è Nexon EV, un suv 100% elettrico che nei piani della casa indiana dovrebbe costare tra i 17.500 e i 21mila euro, ovvero ad un costo nettamente inferiore rispetto a quello di alcune utilitarie in commercio in Europa. Nexon EV, per il momento, verrà lanciato soltanto sul mercato indiano e se arriverà in Europa lo farà a prezzi sicuramente più alti, anche se iper-competitivi. Ma Tata ha anche un’altra carta da giocare e l’ha svelata al recente Auto Expo di Delhi 2020: si chiama Altroz EV ed è un’auto a emissioni zero che la casa indiana punta a presentare sul mercato ad un prezzo inferiore ai 15-16mila CHF, un traguardo in questo momento inimmaginabile per la quasi totalità dei produttori di automobili.

Il prezzo così competitivo si spiegherebbe col fatto che questa vettura elettrica non è altro che una versione alternativa di quella a benzina, con cui condividerebbe il pianale, la scocca, le sospensioni e il design. L’Altroz EV costerà poco, ma non risparmierà in fatto di tecnologia: motore Ziptron e autonomia di 300 Km. Una proposta così, in Europa, potrebbe rivoluzionare il mercato dell’elettrico.