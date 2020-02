Badger, la risposta di Nikola a Tesla

Un pick-up a idrogeno da 900 cavalli. È Badger, la proposta della Nikola Motor Company, azienda con sede a Phoenix, in Arizona, che ha lanciato la sfida alla Tesla di Elon Musk: in comune, per le due compagnie, l’ispirazione fornita da Nikola Tesla, l’inventore jugoslavo che entrambe citano nel proprio nome. Il Nikola Badger verrà presentato il prossimo settembre, ma intanto sul web sono state diffuse le immagini di questo “mostro” dall’aspetto futuristico, accentuato soprattutto dal sistema di illuminazione LED presente anche sui lati della carrozzeria e non solo sulla parte frontale e posteriore.

Si tratta di un veicolo dalle grandi dimensioni, che supera i 5 metri di lunghezza, i 2 di altezza e l’1,8 di altezza. Secondo quanto annunciato dalla casa dell’Arizona, il Badger avrà una potenza di 906 cavalli e una coppia di 1.329 Nm, risultando capace di una forza di trazione di 3.630 kg. Il propulsore sarà alimentato da un sistema a celle con combustibile a idrogeno, in grado di fornire al Badger un’autonomia di 966 chilometri. Parliamo, dunque, di un mezzo che vuole presentarsi come performante, affidabile e anche esteticamente accattivante, con una linea proiettata nel futuro: tutti tratti in comune con il Cybertruck di Tesla, a cui andrà a fare direttamente concorrenza.

L’obiettivo che Nikola vuole raggiungere con Badger è stato anche reso esplicito dall’amministratore delegato Trevor Milton, secondo cui il nuovo pick-up è stato pensato per affrontare un’intera giornata di lavoro, anche su lunghe distanze, senza rimanere senza energia, ma anche per divertirsi in fuoristrada o sulla neve, a temperature e condizioni della strada estreme.

Nikolamotor.com