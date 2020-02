Nireeka Prime, l’eBike super-performante

Si chiama Prime ed è una eBike che punta ad abbinare alta tecnologia e un prezzo contenuto. È un progetto di Nireeka, azienda con sede a Los Angeles, che ha lanciato una campagna sulla piattaforma Indiegogo per poterlo realizzare. L’idea della casa americana è quella di una eBike realizzata completamente in carbonio, dotata di gomme fat e di un motore molto potente - il Bafang M620 - in grado di erogare fino a 1.000 W di potenza e 160 Nm di coppia, toccando i 60 km/h di velocità. Un traguardo che Prime può raggiungere soprattutto grazie alla sua struttura estremamente leggera: appena 26 kg, di cui 5,3 dovuti al motore. La batteria, invece, sarebbe una LG Cham con celle al litio disponibili in due differenti versioni, da 480 e 816 Wh, per un’autonomia che può variare tra i 50 e gli 80 km. Sulla pagina della campagna per Nireeka Prime ci sono tutte le informazioni necessarie per completare l’acquisto di un modello e per ottenere la propria eBike.

Nireeka.com