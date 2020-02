X Tractor, per il futuro dell’agricoltura

Quando si pensa alle macchine del futuro, le prime immagini che saltano in mente sono quelle di auto a guida autonoma o di droni in grado di trasportare persone pur essendo comandati a distanza. Ma la tecnologia avanza anche in settori diversi da quello del trasporto, come ad esempio quello delle macchine da lavoro. In questo senso, rappresenta un vero e proprio viaggio nel futuro l’X Tractor della Kubota Corporation, azienda specializzata in macchine per l’agricoltura. Si tratta di un prototipo di trattore iper-tecnologico, dotato non solo di guida completamente autonoma, ma anche di un’intelligenza artificiale in grado di decidere quando e come lavorare il terreno, seminare o raccogliere. Inoltre i dati del singolo veicolo possono essere governati da una piattaforma comune, che consente di coordinare il lavoro di più mezzi. Dotato di quattro cingoli separati e indipendenti tra loro, e non di semplici ruote, X Tractor ha dei pannelli fotovoltaici sul tettuccio per un’aggiunta alla carica della batteria.

