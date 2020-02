Ford cambia cuore e pelle della GT

Un concentrato di tecnologia, pronta ad esplodere tutta la sua potenza. È la nuova Ford GT 2020, una vera e propria supercar che la casa del Michigan ha lanciato ance con l’opzione del nuovo allestimento Liquid Carbon, che la rende ancora più “cattiva”. Le innovazioni della nuova Ford, però, sono anche sostanziali e riguardano quello che c’è sotto il cofano: la GT 2020, infatti, monta un aggiornamento del motore V6 win-turbo EcoBoost da 3,5 litri che adesso offre ben 13 Cv di potenza in più rispetto alla versione precedente, toccando di 660 Cv complessivi.

Un risultato raggiunto grazie ad innovazioni tecnologiche come i pistoni raffreddati con anello interno a galleria e con bobine di accensione ad alta energia. Importanti novità riguardano anche l’impianto di raffreddamento della GT: gli ingegneri della Ford, infatti, hanno realizzato dei nuovi condotti per aumentare il flusso del 50% e inserito intercooler più grandi per tenere la temperatura dell’aria di raffreddamento più bassa. L’elenco delle innovazioni della GT 2020 prosegue con l’alleggerimento del peso complessivo raggiunto grazie all’inserimento dello scarico in titanio Akrapovic premium nella dotazione standard, una soluzione che ha permesso di eliminare ben 9 kg di peso.

A rendere più leggera la GT sono anche le ruote in fibra di carbonio, materiale che diventa protagonista della carrozzeria Liquid Carbon, su cui Ford ha fatto una scelta ben precisa. In tale versione, infatti, la fibra di carbonio è lasciata “nuda”, senza vernice, ma solo protetta da un rivestimento trasparente. Un modo per sottolineare anche sul piano estetico l’avanzamento tecnologico alla base della nuova GT.

Ford GT Liquid Carbon