Tesla mostra come funziona la guida autonoma

Ma come funziona davvero un’auto a guida autonoma? A soddisfare la nostra curiosità ci ha pensato Tesla, che ha pubblicato un video che spiega come il sistema Autopilot sviluppato dai propri ingegneri osservi, analizzi e reagisca a tutto quanto accada in strada, attorno ad una vettura a guida autonoma. Il filmato non ha un fine esclusivamente esplicativo: l’azienda californiana sta cercando nuovi ingegneri che lavorino all’ottimizzazione delle proprie self driving car con l’obiettivo di varare entro il 2020 la FSD, ovvero il sistema di guida completamente autonoma. Il video, dunque, dovrebbe servire a spiegare ai candidati cosa, di preciso, Tesla vuole da loro.

Naturalmente, un filmato del genere risulta molto interessante anche per chi non ha intenzione di trasferirsi a Palo Alto per lavorare alle auto del futuro. Nel video si vede come il sistema di intelligenza artificiale scomponga la realtà attorno alla vettura in decine di diversi elementi, dai quali trae poi informazioni per “guidare” l’auto. Le immagini catturate dalle telecamere esterne vengono quindi scomposte: linee rosse e verdi segnalano le corsie della carreggiata, rettangoli con bordi gialli rappresentano gli altri veicoli intorno, le aree blu evidenziano la vicinanza dai marciapiedi, mentre ogni oggetto è “taggato” da un’etichetta che ne indica la distanza dalla Tesla.

Ma l’intelligenza artificiale a bordo di una Tesla raccoglie informazioni anche sulle condizioni dell’asfalto, del meteo o sulla velocità. Nel video, invece, mancano informazioni circa pedoni o ciclisti, elementi che un’auto FSD non potrà assolutamente ignorare: possibile che il lavoro dei nuovi ingegneri si concentri proprio su questo aspetto.

