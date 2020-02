L’Hummer elettrico non è uno scherzo

Può sembrare una contraddizione in termini, un ossimoro automobilistico, addirittura un paradosso del mondo delle progettazione industriale. E invece l’Hummer a propulsione elettrica annunciato dalla General Motors non è altro che la conferma di come il settore delle emissioni zero rappresenti il futuro della mobilità, un orizzonte da raggiungere anche per aziende e brand che per anni hanno ignorato il concetto di sostenibilità.

Dimensioni imponenti, cilindrate esagerate e consumi da jet: dal 1992 - anno in cui fu messo in vendita il primo H1, versione civile del mezzo militare Humvee - al 2009 (anno in cui fu sospesa la produzione) l’Hummer è stato identificato come un simbolo dei danni che le auto possono arrecare all’ambiente. Ora, invece, General Motors è pronta a lanciarne una versione green: la conferma è arrivata con un’immagine teaser lanciata dalla casa di Detroit, che realizzerà una linea di suv e pick-up a propulsione 100% elettrica. Il primo modello di questa nuova generazione GM sarà proprio un pick-up di lusso, basato sulla piattaforma skateboard realizzata dalla start-up Rivian, che collabora con l’azienda americana. Pur essendo elettrico, il nuovo modello non tradirà quelli che sono i valori Hummer: potenza e dimensioni, dunque.

Secondo quanto fatto filtrare da Detroit, il nuovo modello avrà una potenza di 1.000 Cv e una coppia (alla ruota) di ben 15.590 Nm, che consentirà di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi. Il pick-up Hummer elettrico verrà realizzato a Detroit Hamtramck, con la produzione che prenderà il via negli ultimi mesi del 2021: lo stabilimento del Michigan, riconvertito dalla GM con un massiccio programma di investimenti, diverrà il polo centrale della produzione dei modelli a emissioni zero.