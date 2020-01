Koenigsegg vuole sfondare il muro dei 500 km/h

Abbattere il muro dei 500 km/h. È quello che si propone la svedese Koenigsegg con la nuova Mission 500, hypercar che verrà presentata al prossimo Salone di Ginevra (5 al 15 marzo). Lo afferma The SuperCar Blog, secondo cui Koenigsegg avrebbe realizzato un’auto ancora più potente e veloce della Jesko con l’obiettivo di superare il record di 482 km/h e sfondare quota 500.

Proprio la Jesko dovrebbe rappresentare il modello di partenza per la Mission 500, grazie al suo motore V8 twin turbo da 1.600 cavalli alimentato da carburante E85, ovvero da un mix di alcol (85%) e benzina (15%), e ad un peso di appena 1.420 kg.

Per riuscire a sfondare il muro dei 500 km/h, la nuova hypercar Koenigsegg dovrà probabilmente avvicinare i 2.000 cavalli: ciò che conta è che la casa svedese ha scelto di accettare la sfida lanciata dalla Bugatti Chiron, che nel settembre 2019 era arrivata a toccare i 490 km/h di punta, seppur in un contesto non ufficiale, sul circuito di Ehra-Lessien nella Bassa Sassonia, in Germania.

Koenigsegg Jesko