Vision-S, l’elettrica secondo Sony 

Potrebbe presentarsi così la Vision-S, l’auto elettrica “intelligente” che la casa giapponese ha lanciato al CES di Las Vegas. Parliamo di una concept su cui Sony ha integrato ben 33 sensori realizzati dalla stessa azienda nipponica per garantire al conducente e ai passeggeri un’esperienza di viaggio unica, oltre che un livello di connettività mai garantito su un’auto.

Tra le funzioni presenti sulla Vision-S il 360 Reality Audio, un sistema che assicura un’esperienza audio immersiva grazie ai diffusori integrati in ogni posto che vanno ad avvolgere completamente i passeggeri nel suono. Di fronte ai sedili anteriori è invece inserito uno schermo panoramico per la fruizione di vari contenuti multimediali. Ma Sony ha badato anche alla sostanza, fornendo la Vision-S di un doppio motore da 200 kW in grado di accelerare da 0 a 100 Km/h in 4,8 secondi e di toccare una velocità massima di 238 Km/h.

L’azienda giapponese non ha ancora chiarito se la Vision-S rappresenti una semplice concept car oppure se sia un’idea dietro la quale si nasconde l’intenzione di entrare nel mercato delle auto elettriche con un modello all’avanguardia.

Sony