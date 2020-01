Segway svela la sua prima moto elettrica

Segway - azienda da anni di riferimento nel mondo della mobilità elettrica - pare pronta a esplorare nuovi settori: dopo il lancio di due nuovi scooter elettrici, che sono stati presentati al CES di Las Vegas, l’azienda cinese ha realizzato il suo primo concept di una moto elettrica.



Seagway

Si chiama Apex ed è stato presentato con un video sull’account YouTube della stessa Segway. Dal filmato si nota che la Apex ha un motore elettrico in posizione centrale e pare utilizzi una catena di trasmissione: a giudicare dal rumore del motore, è possibile però che Segway abbia adottato una cinghia in carbonio. Un particolare risulta invece piuttosto evidente: la Apex non è dotata di frizione, il che induce a pensare che l’azienda cinese abbia optato per una moto senza cambio.

Quanto al design, la concept Segway non sembra presentare particolari innovazioni, puntando su una linea piuttosto semplice.

Seagway