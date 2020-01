Vision AVTR: il futuro sognato da Mercedes

Come saranno le auto del futuro? Ponete questa domanda al CEO di uno dei principali brand automobilistici al mondo e vi risponderanno che saranno macchine in grado di guidarsi da sole, probabilmente elettriche e iperconnesse. Mercedes, però, ha provato a costruire davvero l’auto del terzo millennio realizzando una concept car che desse forma anche al design del futuro. Ecco dunque spuntare al CES di Las Vegas la Vision AVTR, una coupé elettrica dalle forme sinuose ispirata già nel nome al film “Avatar” di James Cameron. Non si tratta di un progetto legato all’arrivo sul mercato di un’auto futuristica: Mercedes ha voluto semplicemente spingere l’immaginazione più lontano possibile, contenendola però nei limiti del realizzabile. La Vision AVTR spinge quindi il concetto di keyless all’estremo, con un controller che, quando toccato, riconosce i dati biometrici del pilota e si accende, settando l’auto secondo le sue impostazioni: l’auto, dunque, diventa un “Avatar” del suo conducente. Come gli avatar del film, l’auto diventa il collegamento tra l’uomo e l’ambiente esterno: davanti ai passeggeri anteriori è posto un cristallo sul quale vengono visualizzate un gran numero di informazioni, ancora una volta basate sui dati biometrici del passeggero stesso. Alta l’attenzione all’ambiente posta da Mercedes nella realizzazione di questa concept: gli interni sono in materiali ecosostenibili come la pelle vegana ottenuta dalla plastica o il karuun, un materiale bio ricavato dal rattan. Ed ecologico è anche il sistema di alimentazione della Vision AVTR: le batterie da 110 kWh sono infatti in grafene, materiale riciclabile e privo di sostanze come litio o cobalto, la cui estrazione e il cui smaltimento provocano danni all’ambiente. Quanto al modo in cui la Vision AVTR si muove, non può che essere anch’esso futuristico: la concept Mercedes presenta 4 motori, uno per ruota, che raggiungono un totale di 470 cavalli e assicurano un’autonomia di 700 km.

