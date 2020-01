Auto a guida autonoma: Mercedes testa il livello 4 

Così, almeno, immaginano il futuro le aziende tecnologiche - soprattutto quelle della Silicon Valley - che stanno investendo nei sistemi di guida autonoma. Da chi produce auto, però, arriva una frenata, almeno parziale. Daimler, il gruppo a cui appartiene il marchio Mercedes, ha chiarito attraverso il responsabile del settore Sajjad Khan che gli ostacoli da superare per raggiungere “quel” futuro sono ancora parecchi e che per riuscirci ci sarà bisogno di sviluppare un gran numero di nuove soluzioni tecnologiche. In particolare, Khan ci ha tenuto a precisare che “Daimler non approverà l’utilizzo di alcuna tecnologia per la guida autonomia fino a quando non saremo convinti che si tratta di qualcosa di assolutamente sicuro”. Il progresso in fatto di guida autonoma è un processo lento e faticoso, insomma, ma ciò non vuol dire che in questo momento sia fermo. Nel 2020, infatti, la Mercedes lancerà sul mercato la Classe S, modello dotato di sistema di guida autonoma di livello 3: l’auto, dunque, sarà capace di gestire la marcia semplice nel traffico o in autostrada senza l’intervento dell’uomo (salvo per quest’ultimo la possibilità di prendere il controllo quando vuole, naturalmente). Parallelamente Daimler ha affermato di aver già iniziato i test per la guida autonoma di livello 4, ovvero con auto in grado di monitorare costantemente l’ambiente esterno attraverso un numero maggiore di sensori, camere e Lidar, ovvero i proiettori laser capaci di rilevare ostacoli in tre dimensioni. A livello 4, la guida autonoma sa gestire situazioni di traffico anche molto complesse e in cui si trova ad interagire con altri mezzi a guida umana. Daimler ha spiegato che test per il livello 4 sono già iniziati a Stoccarda - con il benestare dell’amministrazione locale - e che presto un progetto simile prenderà il via a San Josè, in California: “a bordo delle auto non saranno presenti nostri dipendenti”, ha spiegato Khan.