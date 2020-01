 Bridgestone pronta a presentare i pneumatici airless

In particolare, l’azienda giapponese si prepara a presentare una serie di concept per pneumatici senza aria, in grado pertanto di eliminare il problema del gonfiaggio e delle forature, conservando però performance e comfort tipici delle gomme tradizionali. Una soluzione che - prima ancora che per i pneumatici da strada - potrebbe essere adottata per l’esplorazione spaziale: tra le novità del CES, Bridgestone porterà una particolare gomma airless ad elevata elasticità pensata per un rover lunare che verrà impiegato per una prossima missione di esplorazione. L’azienda giapponese ha anticipato che i propri pneumatici airless sono realizzati attraverso un battistrada ad elevata elasticità e da una struttura altamente resistente: non ci resta che attendere l’inizio dell’appuntamento di Las Vegas per scoprire quanto è avanti la ricerca Bridgestone.

Bridgestone