Un camion elettrico e a idrogeno: è Nikola Tre

Finora è solo un prototipo, frutto della joint venture tra la CNH Industrial e l’azienda americana Nikola: il progetto prevede una serie di test a partire dalla seconda metà del 2020 e l’arrivo sul mercato l’anno prossimo per la versione elettrica e nel 2023 per quella a idrogeno. Secondo quanto fatto filtrare dalla CNH, Nikola Tre punta a rivoluzionare il settore della mobilità pesante grazie ad un’autonomia straordinaria: 500 km per l’elettrico, con una capacità massima di 720 kWh e una velocità di punta di 121 km orari; il modello a idrogeno, invece, avrà una potenza di 480 kW e un’autonomia di 1000 km. L’obiettivo di CNH e Nikola è in realtà quella di combinare le due soluzioni e realizzare un sistema modulare che possa utilizzare elettricità o mobilità a idrogeno a seconda delle circostanze. Inoltre, le aziende hanno annunciato che Nikola Tre sarà dotato di una tecnologia avanzata anche nei sistemi di controllo e di infotainment.