Litio sotto la sella. Ecco l’Harley silenziosamente potente

LiveWire non ha perso il classico look Harley-Davidson. Meno ancora le sue finiture curate e degne della casa. Ma non è una classica Harley. Moto completamente nuova e innovativa, dal motore elettrico e con un livello di tecnologia all’avanguardia in grado di offrire al motociclista un’esperienza di guida ad alte prestazioni.

La prova

Siamo saliti in sella alla LiveWire nel cuore della Catalunya e la prima impressione è stata la semplicità abbinata alla sicurezza nella guida.

Basta accomodarsi sulla sella e iniziare la procedura di avvio sul quadro destro. Le luci del cruscotto prendono vita e a questo punto si può premere il pulsante di avvio. La LiveWire è ora pronta per portarci sulle strade catalane.

Non viene emesso alcun suono dal motore, ma solo un lieve impulso tattile: un sottile “battito cardiaco” indotto dall'oscillazione dei magneti. L’intenzione degli ingegneri in quel del Milwaukee era quella di assicurarsi che i motociclisti sapessero che la moto era accesa. E ci sono riusciti. Ma se al nuovo acquirente non piacesse la “vibrazione cardiaca”, è possibile modificare l’impulso, oppure disattivarlo completamente, richiedendolo direttamente al rivenditore.

Partiamo con la modalità Rain (Pioggia) e Traction Control attivo, che si consiglia di non disattivarlo per questioni di sicurezza fintanto che la moto non diventi un tutt’uno con il rider (la LiveWire ha un’accellerazione da 0-100 in 3 secondi).

In un primo momento si resta un po’ disorientati… per il silenzio. Ma anche l'assenza della frizione e del cambio imbarazzano e impacciano un po’ nei primi due o trecento metri. Ma ci si abitua quasi subito. E a quel punto comincia il vero divertimento.

Le manovre di sorpasso avvengono in un batter d'occhio. La LiveWire cambia piacevolmente la direzione grazie al suo baricentro basso e con l'angolo d’inclinazione disponibile a 45 gradi, curvando sia verso destra che verso sinistra, la moto si comporta nello stesso modo.

Quattro modalità di guida pre-programmate (Road, Sport, Range e Rain) e tre modalità di guida personalizzabili, attivabili con la semplice pressione di un pulsante rendendo possibile la regolazione della risposta di accelerazione, la potenza, la rigenerazione e il controllo della trazione, creando un profilo totalmente ad hoc del motociclista.

Uscendo dal ciclo urbano e passando in modalità Road, il motore è nettamente più reattivo andando a diminuire ovviamente, pur di poco, il risparmio energetico.

Passando, invece in modalità Sport, beh non c’è che dire: il divertimento è assicurato. Le accelerazioni sono al cardiopalma e la guida diventa emozionante.

Percorrendo circa 115km, passando da strade collinari all’autostrada nei dintorni di Barcellona, a fine tragitto il display segnava ancora un 68% di autonomia. Va detto che la Catalunya non è paragonabile al Ticino in termini di pendenze delle strade e, non meno importante, che l’andatura durante la nostra prova su strada è stata nel totale rispetto della segnaletica e della velocità consentita.



Harley Davidson

Il motore elettrico H-D Revelation. La Livewire monta un motore H-D Revelation che produce una potenza di 105 cv e offre un’accelerazione esaltante anche da fermi. LiveWire permette di passare da 0 a 100 Km/h in 3 secondi e da 100 a 130 in 1,9 secondi. La coppia massima è sempre attiva e “aprire il gas” dona un brivido eccezionale a qualsiasi velocità.

H-D Revelation produce minime vibrazioni. Pochissimo calore e il minimo rumore, aumentando così il comfort del pilota.

Quando si attiva il propulsore della LiveWire, il motore elettrico produce una lieve pulsazione, una sorta di “battito cardiaco” che segnala al motociclista che la moto ha preso vita ed è pronta a sfrecciare sull’asfalto.

L'impulso s’interrompe quando la LiveWire inizia a muoversi e riprende quando la moto si ferma. Questo modello è progettato per produrre un sound particolare mentre si accelera e si guadagna velocità. Un sound che identifica Harley-Davidson e che incarna la fluida potenza elettrica della LiveWire.



Harley Davidson

Le batterie si trovano sotto il finto serbatoio che ospita le prese di ricarica.

La LiveWire è alimentata da una batteria ad alta tensione da 15,5 KWh agli ioni di litio (o RESS, sistema ricaricabile di accumulo dell’energia). Sono posizionate al centro della moto per distribuire correttamente il peso. La custodia della batteria ad alto voltaggio è stata realizzata in alluminio fuso. Molto elegante e con alette di raffreddamento funzionali che ricordano quelle orizzontali sul motore raffreddato ad aria. La LiveWire è inoltre dotata di una batteria accessoria agli ioni di litio da 12 volt che fornisce alimentazione per l'avvio e per il telecomando.

L’autonomia varia in base alle 4 modalità di guida che il motociclista può selezionare.

La LiveWire potrebbe percorrere oltre 250 km in ciclo urbano, che scendono a 150 in extra urbano. Mentre per il ciclo WMTC l’autonomia è nell’ordine dei 158 km. Ovviamente l’effettiva durata del carica elettrica varia in base all’utilizzo dell’acceleratore, dalle condizioni meteo e, ovviamente nel caso si trasporti un passeggero.



Harley Davidson

Per la ricarica è possibile sfruttare la normale alimentazione domestica con un tempo di circa 6 ore a batteria scarica. I tempi cambiano drasticamente utilizzando un fast charger di tipo Level 3 DC che permette di ricaricare la batteria 0-80% in 40 minuti o 0-100% in meno di un’ora.

La tecnologia – Il Reflex Defensive Rider Systems (RDRS), il sistema di frenata antibloccaggio dei freni (C-ABS), il sistema di controllo avanzato della trazione in curva (C-TCS) e il sistema di controllo dello slittamento della coppia motrice (DSCS) sono caratteristiche tecniche in grado di offrire al guidatore una maggiore sicurezza e un miglior controllo in situazioni non ideali.

Inoltre, uno schermo touchscreen TFT a colori da 4,3 pollici situato sopra il manubrio offre al pilota un'ampia gamma di informazioni.

I fanali LED illuminano in modo diretto la strada con una luce brillante. E la tecnologia di servizio H-D Connect fornisce connettività mobile in grado di collegare il rider con la propria LiveWire attraverso lo smartphone, utilizzando l'ultima versione dell'app Harley-Davidson.



Harley Davidson

La ciclistica - LiveWire è progettata per offrire manovre agili e una guida sicura su strade urbane, diventando a dir poco elettrizzante quando si apre a tutto gas in autostrada.

Il baricentro è stato ottimizzato per migliorare la trazione, la frenata e le prestazioni in curva. Una struttura leggera con telaio di alluminio estremamente rigida che contribuisce a una gestione precisa e reattiva, rendendo LiveWire eccitante da guidare in qualsiasi situazione.

La sospensione posteriore SHOWA BFRC™ (Balanced Free Rear Cushion-lite) ad alte prestazioni è completamente regolabile e progettata per offrire una guida confortevole garantendo una maneggevolezza precisa e reattiva. Mentre l’ammortizzatore SHOWA SFF-BP (Separate Function front Fork-Big Piston) abbina le prestazioni e la regolazione dell'ammortizzatore posteriore offrendo un controllo eccezionale dello smorzamento a bassa velocità, ideale nelle tipiche condizioni di guida urbana.

Le pinze freno anteriori radiali Brembo si adattano a dischi con 300 mm di diametro e offrono un controllo preciso della moto e una sensazione di affidabilità di frenata sicura anche in cura.

I Colori - La LiveWire sarà disponibile nei colori arancione, giallo e nero.

Il prezzo della nuova LiveWire sarà di 36’500.— franchi inclusa la garanzia di 5 anni sulle batterie.

Harley Davidson