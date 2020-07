Questo radar è “in vendita” (per finta)

CEVIO - Un controllo radar non fa mai piacere agli automobilisti, in particolare a quelli che tendono a premere troppo l'acceleratore. Che sia uno di questi conducenti che di recente ha preso di mira un apparecchio piazzato lungo una strada in Valle Maggia?

Già, perché su un radar che era attivo in questi giorni, qualcuno ha applicato un cartello con la scritta: “Zu Verkaufen” (in vendita) con tanto di contatto telefonico, cioè il 117, il numero della polizia per le emergenze.