Treno bloccato per 56 minuti, disagi alla circolazione

CHIASSO - Il treno Eurocity che sarebbe dovuto partire da Chiasso alle 8.03 e andare a Zurigo, è rimasto bloccato in stazione per 56 minuti, creando parecchio nervosismo tra i viaggiatori. «Ci hanno comunicato che il convoglio aveva subito un guasto, in sostanza una perdita d’aria, che non gli permetteva più di proseguire il viaggio». Le FFS si sono tuttavia attivate per venire in aiuto almeno dei viaggiatori ticinesi, offrendo un collegamento supplementare delle 08.20 diretto a Lugano.

L’Eurocity ha potuto riprendere la sua corsa alle 8.59.