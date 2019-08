Taylor Mega in lacrime: «Mi fate emozionare»

ROMA - Taylor Mega non è riuscita a trattenere la commozione dopo aver incontrato una fan visibilmente emozionata di trovarsi di fronte a lei. La ragazza ha abbracciato Taylor e ha speso parole di grande stima e affetto nei suoi confronti.

«Avevo già fatto un post tempo fa dove vi ringraziavo per tutto il calore che mi date ogni volta che mi incontrate. Su Instagram capisco che mi volete bene, che mi supportate, qualcuno è innamorato, qualcuna è innamorata. Però lo percepisci, ma non come quando vi incontro per strada», ha spiegato la 25enne in un video pubblicato nelle sue Stories parlando del recente episodio.

«Vedere che quando vi incontro siete così dolci, qualcuno sente il bisogno di abbracciarmi... Mi fate capire che mi volete bene, ragazzi per me è il massimo. Perché non te lo aspetti. Quando magari stai su Instagram non lo vedi, non lo percepisci proprio al cento per cento. Invece dal vivo mi fate veramente emozionare», ha aggiunto l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi.

Taylor, che è stata spesso accusata dai suoi hater di essere una persona superficiale e senza valori, ha detto di aver davvero apprezzato che molte persone non si siano fermate solo all'apparenza. «Sono felice perché vedo che la maggior parte delle persone capiscono come sono e non si sono fermate solo quello che si vede all'esterno», ha concluso.