Ma quante risorse consumano gli svizzeri?

Secondo l'Ufficio federale di statistica, la maggior parte dei Paesi industrializzati necessita più di due pianeti. L’impronta ecologica misura il consumo di risorse naturali e mostra la superficie totale necessaria per la produzione di tali risorse. Questo indicatore mostra quale quantità di superficie per la produzione sarebbe necessaria a una regione, un Paese oppure all’intera umanità per soddisfare il proprio fabbisogno e smaltire i rifiuti prodotti. Permette quindi di valutare se l’utilizzo delle risorse naturali sia sostenibile o meno.

Se l’intera popolazione mondiale vivesse con la stessa massiccia impronta ecologica lasciata dagli svizzeri, sarebbero necessari quasi tre pianeti. Lo squilibrio tra l’impronta ecologica della Svizzera e la biocapacità del pianeta sussiste ormai da molti anni. Questo consumo smodato è possibile solo grazie all’importazione di risorse naturali e allo sfruttamento eccessivo di beni globali come l’atmosfera.

Come si piazza la Svizzera nel confronto internazionale?

Il consumo di energia fossile costituisce quasi tre quarti dell’impronta ecologica della Svizzera. Negli ultimi decenni, questa voce è inoltre quella che è aumentata in maniera più marcata. Con circa il 25 per cento dell’impronta ecologica totale, anche il nostro fabbisogno di terreni agricoli, boschi e prati naturali rappresenta una percentuale importante.

L’impronta ecologica della Svizzera è nella media di quella delle altre nazioni dell’Europa occidentale. Qatar, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti, Mongolia, Bahrain, Stati Uniti, Canada, Kuwait, Danimarca, Estonia, Australia, Nuova Zelanda e Bermuda consumano oltre quattro volte la quantità di risorse disponibili a livello di biocapacità mondiale. I Paesi del subcontinente indiano, del sud-est asiatico e dell’Africa consumano invece meno di un pianeta. Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, in futuro l’impatto sulle risorse naturali diventerà ancora più importante poiché il volume dell’economia e la popolazione mondiale sono in continua crescita.

Come calcolare l’impronta ecologica

Il nuovo calcolatore dell'impronta ecologica mostra, dopo ogni risposta, le emissioni di CO2 sotto forma di numero di sacchi della spazzatura da 35 litri. Ad esempio, chi risponde alla prima domanda relativa alla percentuale di frutta e verdura di stagione sul totale degli acquisti con «circa tre quarti» può vedere immediatamente che ciò contribuisce alla propria impronta del CO2 con 0,15 tonnellate di CO2-equivalenti all’anno che corrispondono a sette sacchi della spazzatura contenenti 35 litri di CO2 ciascuno. Chi non deve «quasi mai» gettare alimenti, può sottrarre sette sacchi della spazzatura dalla propria impronta personale. Dopo aver risposto a tutte le domande sui temi alimentazione, abitazione, mobilità e consumo, è possibile constatare quante tonnellate di CO2-equivalenti produce il nostro stile di vita.

«In media ognuno di noi produce giornalmente tanta CO2 da riempire di gas serra 600 sacchi della spazzatura. In una società verde e sostenibile, il nostro budget non dovrebbe superare i 30 sacchi pro capite al giorno ossia un numero venti volte inferiore alle quantità che produciamo attualmente», scrive WWF Svizzera in un comunicato stampa pubblicato in maggio di quest’anno.

