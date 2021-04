Si muove il mercato del lavoro: cala la disoccupazione

BERNA - La disoccupazione in Svizzera è sensibilmente diminuita in marzo ma rimane elevata in confronto all'anno scorso: rispetto a febbraio il numero dei senza lavoro è calato di 9985 unità, con un tasso che si è attestato al 3,4%, in regressione di 0,2 punti.

Su base annua l'incremento è stato di 0,5 punti, indicano i dati pubblicati oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Alla fine di marzo erano 157'968 le persone iscritte presso gli uffici regionali di collocamento (URC). Sull'arco dei dodici mesi si regista una crescita netta pari a 22’344 unità: concretamente in fila davanti agli sportelli vi erano il 16,5% di persone in più.

Il calo ha avuto luogo anche nel nostro Cantone

In Ticino nel terzo mese dell'anno il tasso si è attestato al 3,5%, con 6041 persone in disoccupazione (839 persone in meno rispetto a febbraio). Ciò equivale a -0,5 punti in confronto a febbraio 2021 e -0,1 punti in confronto a marzo 2020.

Nei Grigioni la disoccupazione è invece fissata all'1,8% (-0,2 punti in meno rispetto a un mese fa e -0,2 punti in meno anche rispetto a marzo 2020).