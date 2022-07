Sanzioni svizzere alla Russia, nessuna critica dall'Ue o dagli USA

In merito ai 150-200 miliardi di franchi stimati riconducibili a cittadini russi depositati nel nostro paese, Ineichen-Fleisch ha spiegato che non tutti i Russi facoltosi si trovano sulle liste delle persone o entità sanzionate, anche se magari tale ricchezza non è stata ottenuta con metodi ortodossi in passato. Ad ogni modo, ha puntualizzato la funzionaria, la SECO non ha elementi per dire che le sanzioni non vengano applicate in Svizzera.