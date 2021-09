La decisione sulle nuove case da gioco non verrà presa prima dell'ottobre 2023

BERNA - La decisione sul rilascio delle nuove concessioni per la case da gioco è prevista per il mese di ottobre 2023. Lo ha comunicato oggi il Consiglio federale dopo essere stato informato sulle tappe per il rilascio delle nuove autorizzazioni, in vista della scadenza, il 31 dicembre 2024, di quelle in essere.

Nell'attesa, verosimilmente l'aprile prossimo, il governo prenderà probabilmente alcune decisioni di principio in merito all’aggiudicazione delle nuove concessioni, indica una nota governativa odierna. La procedura per la presentazione delle domande è prevista tra maggio e settembre 2022.

Negli anni 2002, 2003 e 2012 il Consiglio federale ha rilasciato una concessione per l'esercizio di giochi da casinò a 21 case da gioco. Negli anni 2019, 2020 e 2021, in virtù della nuova legge federale sui giochi in denaro, ha esteso le concessioni di 11 di queste case da gioco, conferendo loro il diritto di offrire giochi anche online. Il 31 dicembre 2024 scadranno tutte le concessioni, comprese le estensioni. Prima della scadenza di questo termine, il Consiglio federale deve pertanto rilasciare quelle nuove.

Secondo la legge sui giochi in denaro, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) è incaricata di svolgere la procedura di concessione. La CFCG redige un rapporto sulla situazione dei casinò comprendente raccomandazioni in merito al rilascio delle nuove concessioni.

Fondandosi su tale rapporto, il Consiglio federale prenderà probabilmente entro aprile 2022 alcune decisioni di principio - in particolare in merito al numero e al tipo di concessioni da rilasciare nonché alla procedura di aggiudicazione. La procedura per la presentazione delle domande di concessione è prevista tra maggio e settembre 2022. Presumibilmente nell'ottobre del 2023 il Consiglio federale deciderà infine in merito all'aggiudicazione delle concessioni.