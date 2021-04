Una piattaforma per noleggiare l'auto ad altri? Balôise ci pensa

BASILEA - Bâloise vuole sviluppare ed espandere la sua attività in servizi di mobilità sostenibile: il gruppo assicurativo renano ha annunciato oggi un investimento di circa cinque milioni di euro (oltre 5,5 milioni di franchi) nella società danese di carsharing GoMore.

Oltre alla Danimarca, GoMore è attiva anche in Svezia, Finlandia e Spagna e conta in totale più di 2,6 milioni di membri, indica un comunicato odierno dell'assicuratore basilese. I clienti possono "affittare" o condividere - tramite il cosiddetto ridesharing - le loro auto private a interessati attraverso una piattaforma. Si tratta in particolare di vetture in leasing di GoMore.

La partecipazione di Bâloise permetterà alla società danese di fare passi avanti nella sua crescita, con l'espansione pianificata in altri paesi europei. Ad esempio, viene sottolineato, GoMore non è ancora presente sul mercato svizzero.

Questa operazione è in linea con l'obiettivo del gruppo renano di espandere ulteriormente le sue attività nel settore della mobilità entro il 2025.