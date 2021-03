Implenia vola in Norvegia per un tunnel

ZURIGO - L'impresa edile elvetica Implenia ha ottenuto un importante contratto, da 131 milioni di franchi, per costruire una galleria ferroviaria in Norvegia.

Il contratto comprende la progettazione e la costruzione di un tunnel su una distanza di circa 2,3 chilometri, oltre alla realizzazione delle stazioni di Flytårnet e Fornebuporten.

Implenia è stata selezionata sulla base «della migliore offerta» e del «rispetto dei requisiti di protezione ambientale e climatica definiti nel contratto», ha spiegato l'azienda edile in un comunicato.

«Sono felice e orgoglioso che Fornebubanen abbia scelto Implenia per questo progetto complesso. Si adatta perfettamente alla nostra strategia progettuale con un focus sulla sostenibilità e l'uso di nuove tecnologie», ha detto Audun Aaland, Head of Tunneling di Implenia.

«Le aziende che investono di più nelle tecnologie dei combustibili alternativi hanno ottenuto i migliori risultati nel concorso. L'attenzione alla sostenibilità sembra far emergere buone soluzioni, non solo in termini di protezione ambientale e climatica, ma anche per l'intero progetto. Non vediamo l'ora di una buona collaborazione con Implenia», ha spiegato invece Grete Tvedt, Project Manager di Fornebubanen.

L'inizio del progetto è previsto per maggio 2021, mentre il completamento del tunnel di Fornebubanen è atteso per il 2027.