Il nervosismo dei mercati finanziari per gli ultimi sviluppi della crisi ucraina

MOSCA - Le tensioni in Ucraina stanno creando grande nervosismo nei mercati finanziari. Questa mattina la borsa russa perde oltre l'8% in apertura, mentre quella di Tokyo ha chiuso in netto ribasso, con l'indice Nikkei in flessione dell'1,71% a 26’449,61 punti.

Quotazioni del petrolio, per contro, in netto rialzo con l'acuirsi della crisi: questa mattina il Brent del Mare del Nord tocca i 97,51 dollari al barile con un aumento del 2,21%, mentre il Wti guadagna il 3,95% a 94,64 dollari al barile.

Salgono sui mercati asiatici i prezzi del bene rifugio per eccellenza, l'oro, che sono arrivati a toccare durante la seduta i 1915 dollari l'oncia, ai massimi da otto mesi. Ora il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1911 dollari l'oncia, in rialzo dello 0,26%.