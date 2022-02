Migliaia di macchine di lusso vanno a fuoco

DAVISVILLE - Porsche, Bentley e Lamborghini. Quasi quattromila modelli di auto di lusso stanno andando a fuoco nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. Partite a bordo della Felicity Ace dalla Germania, sarebbero dovute arrivare negli Stati Uniti. Ma un incendio ha costretto l'equipaggio a lasciare la nave.

C'erano 3'965 veicoli a bordo della cargo, più di mille erano Porsche. Quando l'imbarcazione è andata a fuoco, per cause ancora non precisate, si trovava al largo delle isole Azzorre in Portogallo. La marina nazionale è intervenuta per salvare i 22 membri dell'equipaggio e ha riportato che nessuno è rimasto ferito. In una nota della marina viene spiegato che non è stata rilevata alcuna fonte di inquinamento e che il team è al lavoro per capire come trainare l'imbarcazione.

Sono state lasciate a bordo della nave tutte le auto che sarebbero dovute arrivare in una fabbrica di Volkswagen in Rhode Island, Stati Uniti. Come riporta la Bbc, Bentley ha confermato che 189 delle sue auto si trovavano a bordo. Oltre a Lamborghini, Porsche e Volkswagen, c'erano anche delle Audi.