La comunità Lgbtq+ è raddoppiata negli ultimi dieci anni

WASHINGTON - In dieci anni il doppio. La liberazione, l'accettazione e le leggi contro la discriminazione hanno favorito la creazione di un ambiente in cui si ha sempre meno paura di identificarsi per ciò che si è. Così, dal 2012 a oggi, le persone che dichiarano appartenere alla comunità LGBTQ+ sono raddoppiate.

A rivelarlo è un sondaggio telefonico di Gallup, società di analisi e consulenza, i cui ricercatori hanno intervistato durante il 2020 circa 12mila persone in tutti gli Stati Uniti. Si partiva da una semplice domanda: «Come ti identifichi?». Ne è risultato che rispetto a dieci anni fa la popolazione che si dichiara omosessuale, lesbica, bisessuale, transgender o con altro tipo di orientamento, è raddoppiata, passando dal 3,5% degli statunitensi al 7,1%.

Andando per generazioni, tra le persone che oggi hanno tra i 18 e i 25 anni, appartenenti quindi alla Gen Z, il 20,8% si identifica come non eterosessuale, tra i Millenials, questi corrispondono al 10,5%, nella Gen X rappresentano il 4,2%, fra i Baby Boomers sono il 2,6% e tra gli appartenenti alla Generazione Silenziosa, ovvero i nati prima del 1946, sono lo 0,7%. Secondo il rapporto redatto da Gallup, «con un Millennial su 10 e un membro della Gen Z su cinque che si identificano come LGBT, la percentuale di queer americani dovrebbe superare il 10% nel prossimo futuro».

In particolare, più della metà degli appartenenti alla comunità arcobaleno (il 57%) si dichiarano bisessuali. Il 21% sono gay, il 14% lesbiche, il 10% transgender e il 4% ha ancora un altro orientamento. Come scritto nel rapporto redatto da Gallup, «la percentuale di adulti statunitensi che si considerano lesbiche, gay, bisessuali o transgender è cresciuta a un ritmo più rapido nell'ultimo anno rispetto agli anni precedenti. Ciò sta accadendo mentre la maggior parte della Gen Z sta raggiungendo l'età adulta. Questi giovani stanno venendo a patti con la loro sessualità o identità di genere, in un momento in cui gli americani accettano sempre più gay, lesbiche e transgender e le persone queer godono di una crescente protezione legale contro la discriminazione».