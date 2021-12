Vicepresidente Bce positivo al Covid

FRANCOFORTE - Il vicepresidente della Banca centrale europea (Bce), lo spagnolo Luis De Guindos, è in autoisolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus, ma la riunione di giovedì dell'istituto centrale, prevista già in forma virtuale, si svolgerà regolarmente.

La Bce, in una nota, si è subito affrettata a comunicare come fra De Guindos e la presidente Christine Lagarde non «ci siano stati stretti contatti» nell'ultima settimana e che «non ci saranno impatti» sulla riunione di politica monetaria del 16 dicembre, l'ultima dell'anno. Lo spagnolo, che ha ricevuto la doppia dose di vaccino e presenta «sintomi molto lievi» lavorerà da casa.

Quella di giovedì è una riunione cruciale per l'istituto centrale che dovrà decidere, paradossalmente, in che maniera iniziare l'uscita dalle misure straordinarie varate con la pandemia. Francoforte inoltre, come altre banche centrali, sta affrontando l'impennata dell'inflazione a livello globale ed europeo ma che ritiene «temporanea» ragione per cui non intende muoversi sui tassi.

Alla base del rialzo dei prezzi secondo la banca centrale vi sono fattori contingenti come la strozzatura delle catene di approvvigionamento post crisi, il rialzo dei prezzi dell'energia. Tuttavia, come aveva ammesso lo stesso De Guindos di recente, il rialzo dei prezzi dovrebbe mantenersi più a lungo di quanto previsto in un primo momento. La diffusione della variante Omicron di questi giorni poi ha reso ancora più complesso il quadro per i banchieri centrali.