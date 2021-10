L'Ipod ha spento venti candeline, oggi è un pezzo da collezione

NEW YORK - In vent'anni sono cambiate tante cose, tranne una: portare la musica in tasca. Dalle cassette ai walkman e dagli hard disk alle piattaforme streaming, la fruizione della musica ha conosciuto un'evoluzione che ha coinvolto le generazioni tutte insieme. Ma la rapidità della sua crescita va attribuita a un solo piccolo oggetto: l'Ipod.

La stessa Apple era scettica all'inizio sul proprio prodotto. Lanciato nel 2001, il 21 ottobre, arrivava poco prima dell'Iphone e c'era chi all'interno dell'azienda dubitava della sua necessità. Con gli anni, in effetti, l'Ipod è stato soppiantato dagli smartphone e ora il modello originale è un oggetto da collezione che può valere anche diverse migliaia di dollari.

Ma prima di questo è stato una rivoluzione, non tanto per il suo concetto, che esisteva già, ma più per la quantità di brani che potevano essere registrati su un solo dispositivo. Lo stesso Steve Jobs aveva dichiarato durante la presentazione dell'Ipod del 2001 che «questo lettore contiene mille canzoni e sta perfettamente nella mia tasca».

Dal suo lancio a oggi sono esistiti ed esistono ancora diversi modelli. Da quello base sono nati prima il Photo nel 2004 e l'anno dopo lo Shuffle. Poi sono arrivati il Mini, il Nano e il Touch. Ma il prototipo originale era ben diverso da qualsiasi prodotto che è entrato sul mercato. Era grande come un Macbook e giallo pallido. Le foto sono state condivise per la prima volta dal Blog di Panic, il produttore di alcuni software per Mac come Coda e Candybar, e risalgono a poche settimane prima del lancio del 23 ottobre 2001.

A livello di mercato aveva avuto il suo boom nel 2004, con Apple che dichiarava che le vendite, in seguito alla presentazione del modello Mini, coprivano il 92% del mercato statunitense di lettori audio basati su hard disk.

Keystone