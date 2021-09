WhatsApp come Pagine Gialle, in arrivo pubblicità e funzioni aziendali sull'applicazione

Giornalista in formazione

SAN FRANCISCO - Un Marketplace anche su WhatsApp. È in arrivo una nuova funzione. Sarà come Pagine Gialle, ma più moderno, «per informarti e contattare le aziende direttamente dall'app». Lo ha annunciato Mark Zuckerberg in un post su Facebook.

Da qualche anno la Facebook Inc. aveva annunciato che la pubblicità sarebbe arrivata anche su WhatsApp. Ma se originariamente i piani prevedevano solo degli annunci tra una chat e l'altra, cosa che comunque verrà inserita, ora l'applicazione si doterà anche di una nuova pagina che permetterà agli utenti di cercare informazioni sulle attività commerciali locali e prendere direttamente contatto con esse. Nel post, Zuckerberg ha sottolineato come questa funzione richiami il concetto delle Pagine Gialle, il librone grosso e polveroso che una volta si teneva sotto il telefono, un elenco infinito di nomi, aziende, numeri e indirizzi.

Come riferito dall'agenzia Reuters, l'azienda di Zuckerberg vuole sfruttare il boom dei negozi online avvenuto con la pandemia da Covid-19. Già a giugno infatti veniva comunicato che funzioni come il Marketplace Facebook si sarebbero inserite anche su WhatsApp. E infatti sarà possibile trovare sull'app centinaia di business e in tutte le loro categorie, dal cibo ai negozi, ai servizi locali.

Il primo lancio test è oggi a San Paolo, Brasile, e il vicepresidente della messaggistica aziendale di Facebook ha affermato che le prossime candidate all'aggiornamento sono l'India e l'Indonesia.