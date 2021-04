Lockdown addio e Netflix annaspa, la stretta account è in vista?

NEW YORK - Dall'incredibile boom durante il 2020 pandemico a un rallentamento senza precedenti dell'inizio del 2021.

Si parla di meno di 4 milioni di nuovi utenti nei primi tre mesi dell'anno per Netflix che subisce un evidente contraccolpo legato alla fine dei lockdown, l'inizio della bella stagione e una generale saturazione del mercato.

E le previsioni future non sono rosee: nel prossimo trimestre, infatti, la piattaforma streaming stima 1 milione di nuovi utenti, la crescita peggiore in assoluto. Tanto è bastato perché il titolo in borsa capitombolasse del -11%.

«Quello del 2020 è stato un anno senza precedenti con 36 milioni d'iscritti per un totale di più di 200 milioni», spiega l'azienda in una nota, «è anche stato un anno che ha congelato diverse produzioni importanti che si sono tradotte in una crescita più lenta che continuerà per tutta la prima metà del 2021».

Nella seconda metà, stando a Netflix, il ritorno di serie amatissime come “The Witcher”, “Sex Education” e “You” dovrebbe contribuire in meglio.

È anche vero che il panorama di oggi, soprattutto a livello globale, è molto più "intasato" di un anno fa: con Disney+ e il suo Star, Peacock della NBC/Universal negli States, Apple e Hulu: «L'offerta della concorrenza non c'entra con il risultato», ribadisce Netflix, «si tratta di variabili non globali delle quali teniamo conto nelle nostre previsioni».

E visto che è spesso vero che a mali estremi corrispondono misure altrettanto estreme, c'è chi teme che Netflix possa davvero pensare di allargare la stretta-test sugli account condivisi, iniziata per ora solo negli Stati Uniti.

Un'eventualità, questa, che potrebbe permettere al servizio di monetizzare gli attuali "scrocconi" che si vedrebbero così costretti a sottoscrivere un nuovo abbonamento.