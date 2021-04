Sarà Elon Musk a riportare l'uomo sulla Luna

AUSTIN - La NASA ha scelto: sarà SpaceX di Elon Musk a riportare l'uomo sulla Luna. La decisione, accompagnata con un contratto da 2,9 miliardi di dollari, è stata comunicata venerdì negli States.

Dimenticatevi però la navicella spaziale delle missioni Apollo (l'ultima delle quali datata 1972) quella di SpaceX sarà avveniristica e di "nuova generazione".

La Luna, conferma la NASA «è un tassello fondamentale che ci porterà all'esplorazione di Marte», spiega il direttore Steve Jurczyk, «quello di oggi è un grande passo avanti, è un momento incredibile per le esplorazioni spaziali, per tutta l'umanità».

Al di là dell'entusiasmo, la scelta dell'azienda di Musk non ha mancato di generare qualche perplessità, soprattutto perché mai prima d'ora la NASA aveva scelto un solo partner per le sue missioni, preferendo contratti con molteplici attori, per stimolare mercato e concorrenza.

In lizza, per il contratto c'era anche Jeff Bezos e la sua Blue Origin in partnership con Lockheed e altri. Il motivo della scelta della NASA, riporta il Guardian, sarebbe legato a ragioni di budget.