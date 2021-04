Coinbase, il prezzo di riferimento è di 250 dollari ad azione

NEW YORK - C'è grande attesa sui mercati internazionali per l'arrivo a Wall Street tra poche ore di Coinbase, la piattaforma di trading su cui opera la più famosa delle criptovalute, il Bitcoin, ma non solo.

Il prezzo di riferimento attribuito dal Nasdaq - l'indice nel quale sono quotati i principali titoli tecnologici - è di 250 dollari ad azione, il che porta la società ad avere una valutazione complessiva intorno ai 65,3 miliardi di dollari (appena più di 60 miliardi di franchi svizzeri). Ieri il Bitcoin, sull'onda dell'entusiasmo per uno degli sbarchi in Borsa più attesi degli ultimi tempi, ha toccato quotazioni da record intorno a quota 63mila dollari. Anche Ethereum ha beneficiato dell'interesse per la moneta digitale, crescendo di circa il 5% e toccando una quotazione da primato, sopra i 2250 dollari.

No Ipo, ma Dpo

La quotazione di Coinbase al Nasdaq - la piattaforma vanta settemila clienti istituzionali e circa 56 milioni di privati - avverrà nella forma della Dpo, una Direct public offer. È l'azienda stessa a organizzare la vendita delle proprie azioni. Il prezzo di riferimento stabilito poco fa serve proprio a dare un parametro del valore del titolo, che poi verrà scambiato tra l'acquirente e la società. Coinbase ha deciso di non ricorrere alle banche d'affari e di non lanciare una Ipo, un'offerta pubblica iniziale con la quale generalmente le società debuttanti si presentano ai mercati.

Un momento storico per le criptovalute

È l'intero settore delle criptovalute a guardare con estrema attenzione a ciò che succederà oggi a New York: l'entrata di Coinbase in Borsa fungerà da probabile punto di riferimento per ogni iniziativa simile in futuro. Inoltre l'eventuale successo della quotazione potrebbe scatenare un nuovo rally degli investitori. Prima di sera parecchi record potrebbero essere infranti.