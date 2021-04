Nel 2020 un nuovo miliardario ogni 17 ore

NEW YORK - Il 2021 è un anno record per i "paperoni". Il numero dei miliardari nel mondo è infatti balzato a 2'755, ovvero 660 in più rispetto all'anno precedente, e complessivamente valgono ora 13'100 miliardi di dollari, 8'000 in più del 2020.

È quanto emerge dalla 35ma classifica annuale dei super ricchi di Forbes, nella quale si registrano 493 nuovi ingressi, circa uno ogni 17 ore, di cui 210 da Cina e Hong Kong.

L'86% dei paperoni è inoltre più ricco di quanto lo era un anno fa. Complessivamente, i più ricchi del mondo sono di 5 trilioni di dollari più ricchi rispetto a un anno fa.

Jeff Bezos si conferma l'uomo più ricco del mondo - per il quarto anno di fila - con una fortuna di 177 miliardi di dollari. La medaglia d'argento va invece a Elon Musk, con i suoi 151 miliardi. In scia ci sono Bernard Arnault in terza posizione con 150 miliardi, Bill Gates quarto con 124 miliardi e Mark Zuckerberg a chiudere la top five con 97 miliardi.

Per quanto riguarda la Svizzera, il più ricco (al 58' posto) è il magnate della logistica Klaus-Michael Kuehne, presidente onorario della Kuehne + Nagel International AG, con sede a Schindellegi.