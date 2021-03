Perché Elon Musk si è fatto nominare "Technoking" di Tesla?

NEW YORK - A partire da ieri, 15 marzo 2021, Elon Musk può fregiarsi della definizione di "Technoking" di Tesla, pur mantenendo la carica di Ceo della casa automobilistica. Inoltre Il Cfo Zach Kirkhorn è diventato contemporaneamente "Master of Coins".

Umorismo made in Musk - È una decisione ufficiale della società, depositata presso l'ente statunitense per la vigilanza della Borsa, la Securities and Exchange Commission (Sec). Si può pensare che Musk, attribuendosi la qualifica di "Re del mondo tech" (che qualcuno, peraltro, magari gli riconosceva già), abbia voluto compiere un gesto goliardico e mostrare un saggio di quel suo peculiare senso dell'umorismo che lo in passato lo ha portato a vendere lanciafiamme o pantaloncini di raso rosso - oltre che a entrare in contrasto con la Sec.

Spinta alle azioni? - Invece viene da pensare che sia una trovata strategicamente pianificata, come molte di quelle compiute dal 49enne. Un modo, magari, per consolidare la crescita delle azioni di Tesla, che una settimana fa erano scese a 563 dollari dopo il picco di 883 dollari della fine di gennaio. Il loro valore, in questi giorni, è risalito fino agli attuali 707 dollari.

Arma di distrazione? - Ma anche per distogliere l'attenzione dalla citazione in giudizio da parte di un investitore, che accusa Musk e Tesla di aver rilasciato false informazioni sullo stato finanziario della società tramite Twitter. I legali di Chase Garrity, spiega la Bbc, contestano a Musk un celebre tweet del maggio 2020, nel quale sosteneva che il valore delle azioni della casa automobilistica fosse «troppo alto». Commenti che all'epoca fecero calare di 13 miliardi il valore di mercato della compagnia. Già in passato i tweet "sopra le righe" di Musk avevano causato qualche problema agli azionisti.

Dato che né Tesla né Musk hanno commentato ufficialmente la decisione, si resta per il momento nel campo delle ipotesi. Fino a futuri, possibili chiarimenti dell'imprenditore o della società.