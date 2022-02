Biden ha deciso, altre truppe in partenza per l'Europa

WASHINGTON D.C. - Gli Stati Uniti muovono le proprie truppe per rispondere alle tensioni tra Mosca e Kiev. Il presidente Joe Biden ha approvato formalmente la decisione di schierare truppe supplementari nell'Europa dell'est a supporto degli alleati della Nato, in risposta alla minaccia di invasione dell'Ucraina posta dalla Russia.

Dopo una prima anticipazione da parte della CNN, il Pentagono ha ufficialmente confermato l'invio delle truppe. Il portavoce della Difesa John Kirby ha snocciolato alcune cifre: la manovra prevede lo schieramento di circa 2'000 soldati che saranno inviati in Germania e in Polonia e, in aggiunta, il trasferimento di circa un migliaio di soldati (attualmente di stanza in Germania) in Romania.

Al momento, gli Stati Uniti hanno già messo in pre-allerta un contingente di circa 8'500 soldati, pronti a entrare in azione in supporto alle forze Nato.