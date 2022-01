Quirinale, il favorito (almeno per oggi) è Casini

ROMA - Da oggi bastano 505 voti. L'elezione del presidente della Repubblica diventa una questione di maggioranza assoluta, con il cerchio dei tre grandi leader che pare essersi ristretto a tre nomi (più uno): quello del presidente del Consiglio Mario Draghi, quello del già presidente della Camera Pier Ferdinando Casini (per lui ieri 52 voti) e l'outsider Elisabetta Belloni, ex segretaria generale della Farnesina, il cui nome figurava nella rosa dei "quirinabili" già alla vigilia della prima chiama. Così scrive questa mattina il Corriere della Sera.

E poi c'è quel più uno, che abbiamo messo tra parentesi. È Sabino Cassese; un nome su cui il centrodestra, stando a indiscrezioni raccolte e confermate da Open, si sarebbe compattato in queste ultime ore. Il quotidiano il Foglio ha parlato ieri di un incontro tra lo stimato giurista italiano e Matteo Salvini. Incontro che il leader della Lega ha però smentito. «Non so neanche dove abita». E lo stesso Cassese non è stato da meno. «L'incontro? Inesistente». Tuttavia, dopo la spallata fallita ieri con l'operazione Casellati, Salvini potrebbe voler forzare la mano sul profilo dell'ex ministro per la funzione pubblica, che piace a Matteo Renzi, pescando i voti che mancano nella sua mano tra il centro e le aree progressiste.

Il vertice del centrodestra, in vista del voto delle 11, è in corso proprio in questi minuti; alla ricerca di quella compattezza che - come la terza votazione di ieri ha insegnato, con Fratelli d'Italia che ha cestinato la comunicazione ricevuta dai box e intestato quelle schede che avrebbero dovuto essere bianche a Guido Crosetto (che alla fine dello spoglio di voti ne ha ricevuti 114, ben oltre la dote del partito di Giorgia Meloni) - non è garantita. Quello che invece è certo è che uno strappo del centrodestra su una propria iniziativa al quarto scrutinio finirebbe poi con il soffiare sui carboni dell'incertezza. E da lì ad appiccare l'incendio sarebbe un attimo.

Ma tornando ai tre profili su cui i "bookmaker" fuori da Montecitorio puntano in vista del prossimo scrutinio, quello che offre la quota di vincita più bassa è Pier Ferdinando Casini. I sostenitori del veterano dei palazzi romani ieri hanno fatto un primo passo fuori dall'ombra delle schede bianche. Il Corriere della Sera oggi lo indica «ai blocchi di partenza tra i favoriti». Il "borsino" quotidiano di Open lo quota in netto rialzo al 55%, davanti a Draghi (25%) e Belloni (15%). Ma se questa dovesse rivelarsi l'ennesima giornata interlocutoria, ecco che domani potrebbe, di nuovo, cambiare tutto.