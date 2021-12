Il disegno di legge che permette di evitare lo shutdown è stato approvato

WASHINGTON - Il Congresso statunitense ha approvato il provvedimento che evita lo shutdown delle attività governative, che saranno così finanziate fino al 18 febbraio.

Prima la Camera con 221 favorevoli e 212 contrari, poi il Senato con 69 voti a favore e 28 opposizioni hanno dato il via libera al disegno di legge, che ora passa sulla scrivania del presidente Joe Biden per la firma. Da notare come nell'ultima votazione al Senato siano stati 19 gli esponenti repubblicani a sostenere il provvedimento (alla Camera era stato uno).

Il disegno di legge «praticamente non ha modifiche ai finanziamenti o alle politiche esistenti», ha spiegato la presidente della commissione per gli stanziamenti della Camera, Rosa DeLauro, annunciando giovedì che i Democratici alla Camera avevano raggiunto l'accordo con i negoziatori repubblicani. «Il governo rimarrà aperto e ringrazio i membri di questa Camera per averci riportato indietro dall'orlo di un arresto evitabile, inutile e costoso», ha affermato il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer.