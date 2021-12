L'ex cancelliere Sebastian Kurz ha deciso di lasciare la politica

VIENNA - Poche settimane fa era il politico più in vista dell'intera Austria, ma oggi è in procinto di lasciare la politica. L'ex cancelliere Sebastian Kurz ha annunciato il suo ritiro, come riferito dal giornale austriaco Kronen Zeitung.

Il 35enne ha individuato qual è stato il fattore decisivo, al di là dello scandalo dell'inchiesta sui sondaggi pilotati che ha portato alle sue dimissioni dalla guida del governo. «È stata la nascita di mio figlio» qualche giorno fa. In quel momento, assicura Kurz, qualcosa «ha fatto clic» nella sua mente.

Una «dichiarazione personale» del leader del Partito popolare è in programma per le 11.30. Kurz, ritirandosi, abbandonerà anche i suoi attuali incarichi di segretario dell'Oevp e di capogruppo in Parlamento. A prendere il suo posto potrebbe essere l'attuale ministro dell'Interno Karl Nehammer.