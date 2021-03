Niente più zone gialle fino a maggio?

ROMA - Con l'avvicinarsi del fine settimana si riaccende in Italia la discussione sui "colori" che andranno a tingere la Regioni della vicina Penisola. E se da un lato la Pasqua sarà quasi certamente rossa ovunque, il periodo successivo potrebbe impiegare alcune settimane prima di qualche possibile "schiarita".

Tra le ipotesi che trovano spazio sul tavolo del governo Draghi c'è anche quella di una zona gialla che potrebbe non fare più ritorno fino agli inizi di maggio.

La trattativa è serrata e destinata a protrarsi fino alla prima metà della prossima settimana, quando vedrà la luce il nuovo Dpcm. Un braccio di ferro, si legge sui media italiani, che vede da una parte lo schieramento più rigorista dell'esecutivo - guidato dal ministro della Salute Roberto Speranza, con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle al seguito - e dall'altra la Lega e Forza Italia, che auspicano la reintroduzione della fascia a basso rischio il più presto possibile.

In altre parole, l'ipotesi di un'Italia (almeno) arancione per tutto il mese di aprile sta "spaccando" il governo in due parti. A far pendere l'ago della bilancia saranno con ogni probabilità i dati aggiornati sulla diffusione del virus nella Penisola che la Cabina di Regia renderà noti domani.