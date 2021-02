In Liechtenstein le elezioni sono state un pareggio

VADUZ - Nel Liechtenstein le elezioni parlamentari odierne non hanno dato alcun risultato chiaro per la formazione di un governo. Questa sera ancora non si sapeva se per la prima volta una donna avrebbe assunto la guida del governo del Principato, composto di cinque membri.

Il Partito borghese progressista (FBP) e l'Unione Patriottica (VU), i due partiti maggiori, si trovano in parità, con la stessa quota di elettori (35,9% ciascuno) e di seggi (10 su 25). La VU ha ottenuto semplicemente 23 schede in più.

La FBP propone quale capo di governo la 46enne ambasciatrice presso l'UE Sabine Monauni. La VU auspica che l'incarico vada al 42enne Daniel Risch, che è stato vice capo del governo negli ultimi quattro anni.