Quattro chiacchiere (al caminetto) con Biden

WASHINGTON - Una linea diretta settimanale per entrare in comunicazione con le famiglie americane ed ascoltarne i problemi. È l'iniziativa inaugurata dal presidente americano che nella sua prima "fireside chat" (chiacchierata al caminetto) ha ascoltato una donna californiana, Michelle, che ha perso il posto di lavoro a causa della pandemia.

Viene così ripresa una delle tradizioni della Casa Bianca che per la prima volta fu sperimentata da Franklyn Delano Roosevelt, e che poi è stata seguita da altri presidenti come Ronald Reagan e, per ultimo, da Barack Obama con i suoi "weekly address" rivolti alle famiglie americane.

«Il lavoro è parte di chi noi siamo, riguarda la nostra dignità», ha detto Biden parlando con la donna che è stata licenziata per la prima volta nella sua vita nel luglio scorso, e che ha scritto una lettera al neopresidente americano per raccontargli la sua situazione familiare. Biden al telefono le ha quindi ribadito l'impegno a varare il suo piano di aiuti che, ha spiegato, punta a sostenere soprattutto le persone che in questo momento hanno più bisogno.