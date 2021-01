L'entourage di Trump rassicura i repubblicani: non c'è un nuovo partito all'orizzonte

WASHINGTON - Donald Trump non ha alcun piano per fondare un altro partito e vuole invece mantenere la sua impronta sui repubblicani.

Lo ha assicurato Brian Jack, collaboratore dell'ex presidente, mandando così un segnale al Grand Old Party in vista del processo d'impeachment, riferisce Politico.

«Trump voleva far sapere a me e a pochi altri che non sta iniziando a creare un terzo partito e che qualunque cosa farà politicamente in futuro sarà come repubblicano», ha confermato il senatore Kevin Cramer, sottolineando che «il partito repubblicano è ancora in gran parte a suo favore».